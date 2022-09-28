تفاصيل إصابة رئيس وحدة محلية في حملة إزالة.. تعدى عليه صاحب المنزل المخالف

كشفت أسرة محمد عبدالسلام المغربي، رئيس الوحدة المحلية بأبوزعبل مركز الخانكة، أنه أصيب أثناء تنفيذ قرار إزالة لمبني مخالف خارج الحيز العمراني بحوض الخالع في منطقة العكرشة، إثر قيام صاحب المبني بالاصطدام به بمركبة «تروسيكل» ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم اليمنى، وشرخ في الحوض وشرخ بالجمجمة، وجروح متفرقة.

وأوضحت أسرته أنه يتلقى العلاج حاليًا في مستشفى بنها الجامعي وحالته مستقرة، ولكنه يعاني عدم استقرار الوعي نتيجة الحادث ويحتاج إلى جراحة تركيب مسامير وشرائح في قدمه المصابة، وسيقرر الأطباء المعالجون موعدها.

زوجته: لم يتأخر عن عمله

وقالت زوجة الموظف المصاب، في تصريحات لـ«الوطن» إنها تحمد الله على سلامته، مشيرة إلى أنه جرى إخبارها بالواقعة من زملائه الذين كانوا معه، ثم نقله لمستشفى الخانكة التخصصي، ومنه إلى مستشفى بنها الجامعي، وتم عمل الفحوصات اللازمة له وجرى حجزه للعلاج حيث يعاني من شرخ في الجمجمة وكسر في القدم اليمني وحالة اضطراب في الوعي.

وأضافت أن زوجها يعمل في الوحدة المحلية بأبوزعبل منذ فترة وتدرج في عدة مناصب، وتقلد رئاسة الوحدة المحلية في أكثر من قرية بالخانكة، ومؤخرًا صدر له قرار تعيينه رئيسا للوحدة المحلية بأبوزعبل، موضحة أنه كان في حملة إزالة مبنى مخالف في منطقة العكرشة وبصحبته نائب رئيس المدينة والمركز وفريق الحملة، ولكن الجميع فوجئ بصاحب المكان يأتي مسرعًا بتروسيكل ويصطدم بزوجها الموظف المصاب مما تسبب في إصابته بالإصابات الخطيرة ليتم حجزه للعلاج، موضحة أنه لم يتأخر عن أداء واجبه تجاه عمله طوال حياته العملية.

اتصال من أحد زملاء المصاب لأهله

وقال شقيق رئيس الوحدة المصاب لـ«الوطن»، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد زملاء المصاب، وأخبره بالحادث، حيث جرى نقله لمستشفى الخانكة التخصصي، ومنه لمستشفى بنها الجامعي، مطالبًا بسرعة توفير الجراحة اللازمة لشقيقه، إذ يعاني من حالة اضطراب في الوعي، مشيرًا إلى أنه دائم الخروج في حملات الإزالة ومشهود له بالكفاءة، وعُرض عليه الكثير من الإغراءات للتغاضي عن المخالفات وتأجيل حملات الإزالة، ولكنه كان يرفض ويصر علي تنفيذ القانون.

تفاصيل إصابة رئيس الوحدة المحلية بأبوزعبل

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة أخطرت جهات مديرية أمن القليوبية، بتعرض رئيس الوحدة المحلية بأبوزعبل لحادث أثناء تنفيذ قرار إزالة، صادر لمبني مخالف خارج الحيز العمراني بحوض الخالع في العكرشة دائرة المركز.

بالانتقال تبين قيام صاحب المبني المخالف بالاصطدام بالموظف المجني عليه بـ«تروسيكل»، ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم اليمنى، وشرخ في الحوض والجمجمة، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج وإصابة صاحب المبنى المخالف بنزيف داخلي ونقله إلى مستشفى السلام العام تحت الحراسة.

ودلت التحريات أن المبنى سبق هدمه إلا أن صاحبه ويدعي «أحمد. أ. أ» أعاد المخالفة مرة أخرى، ورصدته وحدة المتغيرات المكانية وأثناء قيام الحملة برئاسة طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة ومحمد عبدالسلام رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل وقسم الإشغالات بالمجلس بتنفيذ قرار الإزالة اعترضهم صاحب المنزل، واصطدم برئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل مستقلا «تروسيكل»، ما أدى إلى إصابة رئيس الوحدة المحلية بالإصابات المشار إليها، ونقله إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج والتحفظ على صاحب المنزل مصاباً بنزيف داخلي تحت الحراسة بمستشفي السلام العام.

وحول عقوبة المتهم في الواقعة كشف أحمد داود المحامي عضو نقابة المحامين بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 136 من قانون العقوبات تعاقب كل من اعتدى على موظف عام في أثناء تأدية عمله بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وفي الحالة المشار إليها تزيد العقوبة وفق تقرير الطب الشرعي حول الإصابات التي اصابت المجني عليه وهل تسبب في عاهة مستديمة من عدمه، وقد يصل توصيف الواقعة وفق التحقيقات إلي الشروع في القتل وهي جريمة جنائية تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد 15 عاما.