عودة الحركة المرورية بـ«زراعي القليوبية» بعد إصابة 7 في حادثي تصادم

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي «بنها - القاهرة» عقب رفع آثار حادثي تصادم في بنها وطوخ، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، حيث جرى تجنيب السيارات المتصادمة، ونقل المصابين للمستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادثين وبيان ملابساتهما وأسبابهما.

تفاصيل حادث طوخ المروري

وأصيب شخصان، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي السريع بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية حيث جري إعادتها عقب رفع آثار الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أنقاض الحادث من الطريق وإعادة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بطوخ، ووجود مصابين، وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي منوفية قبل نقطة مرور طوخ بحوالي 200 متر بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة «علي.م.ع»، مهندس كهرباء، و«أحمد.م.خ» صاحب محل بقالة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعها مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق

إصابة 5 في انقلاب سيارة

كما أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بنزلة كوبري الشموت بالطريق الزراعي في اتجاه محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إشارة من مستشفى بنها الجامعي، تفيد وصول 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة بنزلة كوبرى الشموت بمدينة بنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.