استقرار حالة شاب عقب إجراء جراحة لاستخراج موبايل من بطنه في «بنها الجامعي»

قال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إن حالة الشاب الذي نجح فريق طبي بقسم الجراحة بالمستشفى في استخراج جهاز تليفون «محمول» من بطنه الخميس الماضي مستقرة، وأنه كان تحت الملاحظة خلال الـ48 ساعة الماضية، ليغادر المستشفى بعد أن تم إنقاذ حياته بعد ابتلاعه «موبايل» منذ فترة.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من داخل مستشفى بنها الجامعي لكشف ملابسات الجراحة وتفاصيلها، حيث كشف الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفى، تفاصيل الجراحة وحالة الشاب بعد استخراج الهاتف المحمول من بطنه.

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الجراحة ليست الأولى في المستشفى

وقال الدكتور عمرو الدخاخني لـ«الوطن»، إن الحالة ليست الأولى التي تأتي لابتلاع أجهزة المحمول خاصة، وابتلاع الأجسام الغريبة بشكل عام، مشيرا أن حالة المريض مستقرة وأنه دخل المستشفى يعاني من قيء وآلام في المعدة، وأخبر الاستقبال بابتلاعه جسم غريب، وبالفحوصات تبين وجود محمول في بطنه ابتلعه منذ 3 أشهر، وكاد أن يودي بحياته.

تطور الخدمات في مستشفى بنها الجامعي

وأضاف «الدخاخني»، أن المستشفى يشهد حالة تطور على مستوى الخدمات والبنية التحتية، تحت إشراف ورعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، مشيرا أن المستشفى انتهى من نسبة 97% من قوائم الانتظار في مختلف التخصصات، ويقع عليه عبئا كبيرا في مواجهة حوادث الطرق وتقديم خدمة علاجية لمواطني القليوبية والمحافظات المجاورة، وذلك لسمعة المستشفى الجيدة في تقديم خدمة علاجية متميزة.

خطورة ابتلاع الأجسام الغريبة

وقال الدكتور عبد المنعم عماد، الجراح في قسم الجراحة، لـ«الوطن»، إن المستشفى استقبل المريض الخميس الماضي، وكان في حالة سيئة لابتلاعه جسما غريبا منذ 3 أشهر، وتبين أنه تليفون محمول، حيث تسبب تركه كل هذه المدة في مضاعفات للمريض وصلت لتأثيره على مجرى التنفس وآلام في المعدة و قيء، وتم إدخاله لجراحة عاجلة، وتبين أنه «موبايل» ملفوفا في كيس أسود ولاصق، وتبين أنه ابتلعه بإرادته، مشيرا أن الحالة مستقرة، ومن المنتظر خروج المريض من المستشفى خلال 48 ساعة على الأكثر.

وأضاف «عماد»، أن الشاب صاحب الواقعة الحالية يبلغ من العمر 25 عاما، موضحا أن هناك حالة أخرى، في وقت سابق، لشاب ابتلع «موبايل» لمدة 4 أشهر، وكاد أن يودي بحياته بسبب طول مدة وجوده في معدته، محذرا من خطورة مثل هذه الوقائع، ومؤكدا أنها من الممكن أن تنهي حياة المريض حال ابتلاع هذه الأجهزة في حالة تفاعل الجهاز مع المعدة والمواد الكيماوية بها.

وكان مستشفى بنها الجامعي قد شهد الخميس الماضي، استقبال قسم جراحة الطوارئ لشاب يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وتبين أنها موبايل.

فيما قال الدكتور هشام السيد إن حالة الشاب العشريني هي الثانية التي يشهدها القسم، والتي جرى خلالها استخراج «موبايل» أيضا من بطن شاب.