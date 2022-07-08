إصابة 4 أشخاص بـ3 حوادث تصادم متفرقة في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 3 حوادث تصادم متفرقة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، وتمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحوادث، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الفني لمعاينة الحوادث وأسبابها، والاستعلام عن حالة المصابين.

ورود بلاغ لأمن القليوبية بوقوع 3 حوادث

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بوقوع 3 حوادث تصادم على طريق «بنها - شبرا» الحر، وطريق «كفر حمزة - أبو زعبل»، وطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي.

نقل 4 مصابين للمستشفيات

انتقلت أجهزة الأمن، واتخذت إجراءات نقل المصابين للمستشفى وعددهم 4، حيث تبين وقوع الحادث الأول أسفل طريق «بنها - شبرا» الحر، بدخلة محور العصار والتي شهدت اصطدام سيارة بشخص وجرى نقله لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.

تصادم سيارة ملاكي بنصف نقل

والحادث الثاني بطريق «كفر حمزة - أبو زعبل»، الذي شهد تصادم سيارة ملاكي بنصف نقل أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.

فيما وقع الحادث الثالث بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أمام مزلقان زكي بطوخ، الذي شهد اصطدام سيارة بشخص جرى نقله لمستشفى قليوب.