«رجال الأعمال»: تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار يتطلب زيادة الاستثمارات

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن القيادة السياسية دائما ما تستعين بالقطاع الخاص ورجال الأعمال لإبداء الآراء والاستماع للتوصيات، من أجل التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة المصرية.

وأضاف «المنزلاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصناعة المصرية بها بعض النقاط المهمة والتي تساعد على انطلاق ذلك القطاع الحيوي والهام من أجل تحقيق الهدف المرجو للوصول إلى تصدير منتجات بقيمة 100 مليار دولار سنويا.

قيمة التصدير الحالية بلغت 31 مليار دولار

وتابع: «قيمة التصدير الحالية تصل لـ31 مليار دولار من المنتجات غير البترولية، وللوصول إلى منتجات مصدرة بقيمة 100 مليار دولار يتطلب العمل على مدار 3 سنوات من أجل تحقيق الهدف، وزيادة حجم الإنتاج والاستثمارات، والكلام ده بياخد وقت».

أوضح أن تطوير دورة الإنتاج تحتاج إلى ما يقارب فترة العام للوصول لقدرة إنتاجية تستطيع الدولة من خلالها التصدير لدول العالم، «الدول اللي قامت بوضع خطة لزيادة صادرتها قامت بده في حدود سنتين أو ثلاث».

وتابع: «الرئيس السيسي وجه بضرورة تيسير إقامة المشروعات وأن تكون الأراضي مخصصة لها، وكذا تسهيل الحصول على التراخيص والطاقة، ومحتاجين كل حاجة تكون متوفرة علشان المستثمر يجي يعمل دراسة جدوى تفصيلية ويدخل يستثمر في المشروع، ومش هيضيع وقت كبير لأن الأرض والموافقات هتكون جاهزة».