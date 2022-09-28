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«حياة كريمة» تساعد 4500 طالب في المنوفية.. «شنط مدرسية ودفع مصروفات»

كتب:

إبراهيم الديهي وعصام علم الدين
10:57 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
أثناء توزيع شنط الأدوات المدرسية

أثناء توزيع شنط الأدوات المدرسية

دشنت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «راجعين نتعلم» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، ووزعت 1250 شنطة على طلاب المدارس بالمنوفية، في احتفالية قصر الثقافة بشبين الكوم، بالإضافة إلى مساعدة 3250 طالبًا، وإعفائهم من المصروفات المدرسية.

توزيع 1250 شنطة

وقال علاء الدين حسن، منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إنه جرى توزيع 1250 شنطة مدرسية، حيث تحتوي الشنطة على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطالب أثناء فترة الدراسة، وخلال الاحتفالية تم تقديم ندوات عن البيئة لتوعية الطلاب بأهميتها والحفاظ عليها، مع فقرات ترفيهية أخرى بحضور عدد كبير من المسؤولين.

دفع مصروفات الطلاب

وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم مساعدة 3250 طالبًا ضمن مبادرة «راجعين نتعلم» على مستوى المحافظة، وذلك من خلال دفع المصروفات الدراسية في العام الدراسي الجديد للتخفيف على أولياء الأمور، حيث تشمل هذه المساعدات طلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي والثانوي الفني، مشيرًا إلى أن إجمالي مساعدات الطلاب بلغ 4500 طالب ضمن مبادرة «راجعين نتعلم» خلال الآونة الأخيرة.

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