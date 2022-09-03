«حياة كريمة» تحول زاوية الناعورة بالمنوفية إلى قرية نموذجية.. «صحة وتعليم»

قبل عامين لم يكن يتخيل أحد أن تصبح قرية زاوية الناعورة بمحافظة المنوفية من بين القرى النموذجية، ولكن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نجحت في تحويل القرية وغيرها من القرى بالمنوفية والمحافظات الأخرى بشكل جذري، من خلال الكثير من المشروعات في البنية التحتية والخدمات العامة ومشروعات الإسكان والصحة والتعليم وغيرها من الإنشاءات التي أحدثت فارقا كبيرا على أرض الواقع.

ونجحت «حياة كريمة» في تحويل القرية التي كانت مهمشة في الماضي إلى قرية نموذجية من خلال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتبطين الترع وبناء المجمعات الخدمية والتنموية، مثل مجمع الخدمات والمجمع الزراعي، وهو ما جعل القرية تظهر في ثوب جديد يبرز الوجه الحقيقي لهذه القرى بعد أن وضعتها المبادرة على خريطة القرى المميزة على مستوى محافظة المنوفية.

إنشاءات وتطورات قرية زاوية الناعورة

وأكد علاء الدين حسن، منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، أن المشروعات شملت إنشاء نقطة إسعاف «إحلال وتجديد» وتم تسليمها، وإنشاء وحدة صحية بنسبة تنفيذ 85% حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة زاوية الناعورة بجوار مركز الشباب وتم تسليمها، وكذا إنشاء نقطة شرطة زاوية الناعورة بنسبة تنفيذ 20% حتى الآن، وجار استكمال أعمال الإنشاءات بها.

وتابع «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تطوير مدرسة زاوية الناعورة الابتدائية بنات بنسبة تنفيذ 95%، والمدرسة الابتدائية بنين بنسبة تنفيذ 85%، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء وربط حلقي بطول 3.7 كم بنسبة تنفيذ 65%، وكذا تطوير مركز بريد زاوية الناعورة وتم الانتهاء منه وتسليمه، وطريق زاوية الناعورة بإجمالي طول 2050 مترا وبعرض 7.5 متر، بنسبة تنفيذ 15% حتى الآن.

تطوير شبكات المياه والصرف الصحي

وأضاف منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، أنه تم مد وتدعيم شبكات المياه بإجمالي طول 3.63 كم وتم تنفيذ 3 كم حتى الآن، وكذا أعمال الآبار الارتوازية والتي تمت بنسبة 100% وتم تسليمها، بالإضافة إلى أعمال توصيل الصرف الصحي بنسبة 92%، حيث كانت الجهة المنفذة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجار العمل على خط تغذية الغاز بنسبة 55% حتى الآن.

تأهيل ترع زاوية الناعورة ضمن حياة كريمة

وأشار «حسن» إلى تأهيل ترعة منية الواط التي تخدم قريتي زاوية الناعورة والعراقية بنسبة تنفيذ 30% حتى الآن بإجمالي طول 4 كم، وكذا تأهيل ترعة الفيل التي تخدم قرى زاوية الناعورة وسلامون قبلي بإجمالي طول 4.5 كم بنسبة تنفيذ 90%، وما زال العمل جاري بها، بالإضافة إلى تأهيل ترعة غزالة التي تخدم قرية زاوية الناعورة بإجمالي طول 3.2 بنسبة تنفيذ 35%، مؤكدا أن هذه المشروعات من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.