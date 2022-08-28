حياة كريمة تحول «شما» بالمنوفية إلى قرية نموذجية.. مشروعات بالجملة

نجحت مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية في تحويل قرية «شما» التابعة لمركز أشمون إلى قرية نموذجية بها كامل الخدمات التنموية التي يعتمد عليها المواطنون، حيث تم الانتهاء من معظم المشروعات بها خلال الفترة الماضية.

مشاريع المبادرة في قرية «شما»

وأكد علاء الدين حسن منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، إنشاء مجمع خدمات «شما» وتسليمه، ومركز تنمية الأسرة والطفولة بنسبة تنفيذ 80%، ومركز طبي بالقرية بنسبة تنفيذ 90%، وسوق حضاري وتسليمه، وكذلك إنشاء نقطة إسعاف وتسليمها، إضافة إلى إنشاء نقطة إطفاء جديده بنسبة 50%، فضلا عن إنشاء مكتبة، كما تم الانتهاء من قطاع الاتصالات بنسبة 95% حتى الآن.

وأضاف منسق عام المبادرة في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، تمهيد وتطوير 25 طريقا بقرى «منوف - رملة الإنجب - شما - عزبة العرب»، والانتهاء من أعمال رصف طرق أسفلتية وتسليمها، كما تم إنشاء موقف نموذجي بالقرية وتم تسليمه، إضافة إلى تطوير عدد من المنشآت وتسليمها، منها «مكتب بريد شما - نقطة شرطة شما - محطة سكة حديد شما».

مشروعات مدارس قرية «شما»

وأشار «حسن» إلى إحلال جزئي في 19 فصلا بمدرسة الشهيد سامح طاحون وتسليمها، وتوسيع 28 فصلا في مدرسة عبدالسلام وهبة وتسليمها، كما تم إحلال جزئي في 21 فصلا بمدرسة شما الابتدائية المشتركة وتسليمها، وصيانة مدارس كل من: «مدرسة محمد عيسى - مدرسة إسلام كركيف - مدرسة محمد فاروق وهدان - مدرسة أيمن عبدالعظيم عفيفي»، حيث تم الانتهاء من جميع هذه المدارس وتسليمها خلال الفترة الماضية.

مياه الشرب ومراكز الشباب في قرية شما

وأضاف «حسن»، أن هناك توسعات في محطة مياه شما وتم الانتهاء منها وتسليمها، وكذلك مد وتدعيم شبكات المياه وتسليمها، إضافة إلى مد وتدعيم شبكات انحدار بإجمالي طول 6637 مترا تحت تنفيذ الهيئة الهندسية، وتمت بنسبة 100% وتم الانتهاء منها وتسليمها، فضلا عن مشروع توصيل الغاز بشما والذي تم الانتهاء منه وتسليمه.

وتابع «حسن»، أن من بين المشروعات الانتهاء من تطوير شامل لمركز شباب شما، وشمل «رفع كفاءة المبنى الإداري بمركز شباب - إنشاء غرفة خلع الملابس - استكمال وتشطيب المخزن - تشطيب صالة الأنشطة - تجديد موقع حديقة الطفل».

تطوير الري بالقرية

وأكد «حسن»، تأهيل 4 ترع تخدم قرية «شما» منذ البدء في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، وأولها تأهيل ترعة الجندي وتخدم ثلاث قرى، منها قرية شما بطول 4.67 كم بنسبة انتهاء 90% حتى الآن، وتأهيل ترعة تخدم قرية شما وعدة قرى أخرى بطول 10.5 كم، وتم الانتهاء منها بنسبة 40% حتى الآن، كما تم تأهيل ترعة ساحل المنقدي والتي تخدم قرية شما وعدة قرى أخرى وتسليمها، إضافة إلى تأهيل ترعة جنابية شما بطول 2.3 كم وتسليمها.