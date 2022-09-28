محامي بالنقض: التحول الرقمي بالنيابة العامة سهل علينا الكثير

قال الدكتور حسن أبوالعينين، المحامي بالنقض، إن التحول الرقمي الذي أنجزته وزارة العدل، أفاد الكثير من المحامين، بسبب ما حققه من تسهيل لأمور التقاضي، «بقينا نقدر نعمل الشكوى في دقائق معدوده، وبتصل لمكتب النائب العام مباشرة في دقائق، والرد يوصلنا في فترة وجيزة».

أبو العينين: الرد على الشكاوى لا يتجاوز ساعة

أضاف «أبوالعينين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن فحص الشكاوى المقدمة للنيابة العامة، باتت أسرع مما كانت عليه من قبل، وفي حال حضر الموكل إلى مكتب المحامي، وطلب منه تقديم شكوى، فلا يتجاوز الأمر أكثر من ساعة، حتى يجر تقديمها للنائب العام، ويصل الرد عليها.

أبو العينين: تسهيل إجراءات التقاضي سهل علينا كمحامين وعلى المواطن

واستطرد: «النظام نفسه أضاف ميزات كويسة، وبقينا بنقدر نبعت المستندات وصورة التوكيل وبطاقة الرقم القومي، بحيث أن الموكل لو مش في النيابة العامة، بيكون متأكد أن الشخص اللي بيتعامل معاه هو صاحب الشكوى، ودي فايدة جامدة جدا وسهلت علينا كمحامين وعلى المواطن، وقللت المصاريف والعناء».

وأوضح أن أبرز الاستفادات من الميكنة في النيابة العامة، تحقيق العدالة الناجزة والسرعة في التقاضي، إذ أن النيابة العامة، باتت مرتبطة ببعضها البعض، وفي حال تم تقديم شكوى للنائب العام عبر البرنامج فيتم بحثها ثاني أيام التقديم، «الشكاوى بتنظر لما بتاخد التأشيرة من مكتب الفني للنائب العام، وده إنجاز».