ضبط صيدلي هارب من 256 حكما قضائيا بإجمالي 270 سنة سجن

ضبطت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، التابع لمديرية أمن الغربية، صيدلي هارب من أحكام قضائية، بلغ إجماليها 256 حكما، بنحو 270 سنه سجن، وجميعها قضايا تبديد وإيصالات أمانة وشيكات لصالح عدد من شركات الأدوية.

التحفظ على المتهم

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، محضرا بالواقعة، وتم اقتياد الصيدلي إلى ديوان القسم، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، التي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود معلومات تفيد بتردد «أشرف م.»، يبلغ من العمر 30 عاما، صيدلي، على منطقة قسم أول طنطا، ومطلوب ضبطه وإحضاره، بسبب صدور أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وإيصالات أمانة.

أحكام قضائية بـ270 سنة سجنا

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط البحث الجنائي، بدائرة قسم أول طنطا، تحت إشراف الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم أول طنطا، من القبض على المتهم بعد إعداد كمين له.

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبعمل التحريات والفحص، تبين أن عدد الأحكام القضائية الصادرة ضده بلغ 256 حكما، بإجمالي 270 سنة سجنا.

وحررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة من أجل التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث.