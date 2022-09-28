الصور الأولى لحادث الشرقية.. «4 طلاب بكلية الطب رحلوا في عز شبابهم»

تجمع المئات من الأهالي ضحية حادث الشرقية، في محيط ترعة بحر أبو الأخضر بمركز فاقوس، في لحظات صعبة ومؤلمة وصادمة، إذ جرى انتشال 4 جثامين ومصاب، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الصور الأولى لحادث الشرقية

وحصلت «الوطن» على الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة طلاب الطب في الشرقية، وجرى انتشال السيارة الملاكي التي سقطت في الترعة.

وتظهر الصور تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في محيط الحادث وسط حالة من الحزن الشديد، ودعوات أن يتغمد المتوفين بالرحمة ويلهم أهلهم الصبر.

تفاصيل مصرع 4 طلاب طب

وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة، لمعرفة ملابساتها وكشف التفاصيل، وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بسقوط سيارة ملاكي تحمل رقم 7162 «ر. ق. و» في مياه ترعة أبو الأخضر بنطاق مركز شرطة فاقوس، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال محمد طه أحد أقارب المتوفيين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الطلاب الخمسة تربطهم صداقة قوية، وأن الحادث وقع أثناء ذهابهم إلى الجامعة، مؤكدا أن القرية تعيش حالة من الحزن الشديد.