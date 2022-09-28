أسماء ضحايا انقلاب سيارة في الشرقية.. 4 طلاب بكلية الطب «صور»

لقى 4 طلاب في كلية الطب مصرعهم، فيما أصيب خامس إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلوها داخل ترعة بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

بلاغ لمديرية أمن الشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة أبو الأخضر بدائرة المركز، وداخلها عدد من الأشخاص.

وانتقلت قوة من الشرطة والإنقاذ النهري لمباشرة الواقعة، وتبين وفاة 4 طلاب وإصابة آخر، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، فيما تجمع الأهالي للمساعده في انتشال الجثامين، وأسفرت الجهود عن استخراج جثامين المتوفين الأربعة، وتم إنقاذ المصاب.

والضحايا هم كل من: أحمد أشرف محمد علي شعلان 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، والمصاب كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الأربعة المتوفين إلى نفس المستشفى، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثامين المتوفين وإعداد تقرير حول سبب الوفاة لإصدار التصريح بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم.

وفي السياق نفسه توجه أهالي المتوفين إلى المستشفى وانتظروا أمام المشرحة لاستلام الجثامين لدفنهم بمقابر أسرهم بمركز الحسينية.