مصرع 4 طلاب طب غرقا بترعة في الشرقية (صور)

لقى 4 طلاب في كلية الطب، مصرعهم غرقا، نتيجة سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة أبو الأخضر، بنطاق مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، ودفعت شرطة الإنقاذ النهري بعدد من السيارات والمنقذين، الذين انتشلوا عدد 3 جثامين، وجار البحث عن الرابع، وجرى التحفظ عليهم بمشرحة مستشفى فاقوس المركزي، وجرى العرض على النيابة لمعرفة أسباب الحادث.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة لمركز شرطة فاقوس بسقوط سيارة ملاكي، كان يستقلها أربعة أشخاص في مياه ترعة أبو الأخضر بنطاق مركز شرطة فاقوس، ودفع الإنقاذ النهري بعدد من المنقذين، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لموقع الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة فاقوس إلى حيث مكان الواقعة، وتبين مصرع أربعة طلاب، جميعهم يدرسون في كلية الطب ومقيمون بمركز الحسينية سقطت بهم السيارة رقم 7162 «ر. ق. و» في مياه الترعة، ولفظوا جميعهم أنفاسهم الأخيرة متأثرين بالغرق والإصابات.

انتشال 3 جثامين لطلاب الطب

نجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشال الجثامين الثلاثة، وجار البحث عن الجثة الرابعة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة، التي طالبت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على الجثامين لبيان سبب الوفاة، لحين إصدار قرار التصريح بالدفن.