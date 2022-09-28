حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة «دعيت الله»

أعلن الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، طرح أغنيته الجديدة «دعيت الله»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتب الجسمي: «جديدنا.. ‏⁧‫دعيت الله‬⁩ يقدرني.. بفرقاكم ‏دعيت الله يقويني وأنساكم، كلمات أحمد الصانع وألحان حسين الجسمي ‏وتوزيع: سيروس، مهندس صوت جاسم محمد».

أعمال حسين الجسمي

وطرح مؤخرا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية تحمل اللون الغنائي الإماراتي بعنوان «فرَكتوزي» وتعني «سكر الفاكهة»، من أشعار الدكتور مانع سعيد العتيبة، وألحان الجسمي.

وطرح الجسمي أغنية «سرى برق»، من توزيع حسام كامل، الذي قام أيضا بإعداد المكساج والماستر.

حفل حسين الجسمي

وحقق الفنان حسين الجسمي مؤخرا نجاحا كبيرا لحفله في الأردن، والذي رفع شعار كامل العدد، إذ نفدت التذاكر قبل إقامته بعدة أيام، قائلا: «حفل تاريخي وجمهور أسطورة».