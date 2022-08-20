أيمن بهجت قمر: حميد الشاعري مش صوت.. وزعلان من حسين الجسمي

قال الشاعر أيمن بهجت قمر، إن ليس لديه مانع من كتابة أغاني مهرجانات، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع الفنان هاني شاكر في وقف ومنع أغاني المهرجانات ومطربيها، فمشكلة المهرجان ليست في الصوت واللحن ولكن في الكلمة.

خلافه مع حسين الجسمي

وكشف قمر، خلال لقاء ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، عن تفاصيل الخلاف بينه وبين المطرب الكبير حسين الجسمي، قائلا: «الجسمي عمل حركة زعلتني جدا».

وتابع: «فوجئت بأنه أرسل لي صيغة تنازل عن حقوق الديجيتال لبعض الأغاني التي تربطنا سويا، إننا اختلفنا بسبب التنازلات على هذه الحقوق، فالجسمي يريد الحصول على كل حقوق الملكية الفكرية للأغاني التي كتبتها له، وهذا فيه ظلم لي ولأولادي».

وواصل: «لو أراد أي شخص تحويل أغنية أنا كتبتها إلى إعلان؛ فهذا يعني حرماني وحرمان أولادي من حقوقهم في تلك الأغنية التي تحولت إلى إعلان».

واستكمل: «فوجئت أيضا مؤخرا بأن هناك شركة في الإمارات قامت بإعادة توزيع أغنية بالبنط العريض دون إذني أو حتى إبلاغي، وهذا تعدٍ على كل حقوقي في تلك الأغنية»، مشيرا إلى أنه كتب أكثر من 20 أغنية لحسين الجسمي منها 15 كسرت الدنيا.

رفضت مشاركة الفيشاوي في «ليالي الحلمية»

وفاة الفنان ممدوح عبدالعليم تسببت في مشكلة في مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء السادس، حيث اضطروا إلى حذف مشاهده من السيناريو، ورفضت فكرة أن يؤدي الراحل فاروق الفيشاوي هذه المشاهد، وهو ما اكتشف خطأه في النهاية فكان الأصح هو استمرار المشاهد، وأن يمثلها فاروق الفيشاوي.

ونفى أي خلاف بينه وبين «أبوالليف»، قائلا إنه لا توجد مشاكل بينه وبين أبو الليف، مضيفا أن حميد الشاعري «مش صوت جيد»، ولكنه يضع «تراتات» فوق بعضها فيتكون الصوت الحلو.

وأوضح أن النجم فاروق الفيشاوي جدع جدا وكان يشجعني وكان يساندني ماديا، مشيرا إلى أن الشاعر أمير طعيمة هو جورج كلوني الساحل.