شقيقة أحد ضحايا حادث الغرق بالشرقية: «كنا بنجهزلك العيادة يا قلب أختك»

صريخ وعويل يملأ أرجاء مستشفى فاقوس العام بمحافظة الشرقية التي يرقد بها جثامين الأصدقاء الـ4 ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة فاقوس، قبل قليل، حيث تعرض عدد من أهالي الضحايا لحالات من الإغماء في أثناء التواجد لاستخراج تصاريح الدفن لذويهم.

صراخ شقيقة محمد أيمن أحد ضحايا حادث الشرقية

«أنت فين يا قلب أختك، بجهزلك شقة العيادة من دلوقتي»، بصوت يختلط فيه البكاء، تصرخ «رانيا أيمن»، شقيقة الطالب محمد أيمن أحد ضحايا حادث الشرقية، ثم أصيبت بفقدان للوعي أثناء تواجدها في محيط المستشفى، حسبما ذكر طارق علي أحد المتواجدين في المستشفى.

الأهالي أصيبوا بصدمة من نبأ الحادث

ويتابع «طارق» في حديثه لـ«الوطن»، أن الجميع مصابون بحالة من الصدمة جراء تلقي نبأ الحادث، مشيرًا إلى أن عويل أسرة الطالب عبارة عن كلمات وعبارات، مثل: «لسه كنا بنحتفل بعيد ميلادك من كام يوم، كنت بتودعنا ومكناش عارفين».

وترجع أحداث الواقعة حين تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطار من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد مصرع 4 طلاب بكلية الطب، وإصابة آخر جراء سقوط سيارتهم داخل ترعة فاقوس بذات المركز، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع كل من: أحمد السيد عزت النجار، أحمد أشرف شعلان، محمد أيمن الشريف، محمد محمود العريان، فيما اصيب كريم أحمد السيد يوسف، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى فاقوس العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.