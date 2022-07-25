حلم ميت.. أسرة «زياد» أحد ضحايا مصرع 4 طلاب ثانوي: هننشر نتيجته لما تظهر

لم تتوقف عيونهم عن البكاء، وتنهمر الدموع منهم ليل نهار من شدة الحزن على حلم مات مع ابنهم الذي رحل في ريعان شبابه رفقه أصدقائه الذين ودعوا زهرة الشباب، ولقوا مصرعهم وهم على أول طريق حياتهم العملية بمدخل مصيف بلطيم، وتركوا جرحا غائرا في قلوب أسرهم قد يستغرق سنوات، بعدما رحل 4 طلاب بالثانوية العامة ليلة الانتهاء من أداء الامتحانات.

حلم ميت

ويقول عاطف زاهر، من أقارب أسرة الطالب زياد الشربيني، الذي لقي مصرعه إثر حادث أليم بمدخل مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، هو وثلاثة من رافقه من طلاب الثانوية العامة إثر وقوع حادث تصادم لسيارتين ببعضهما البعض، إن زياد كان حلمه الذي كان دائما يفكر فيه هو دخول كلية الهندسة، ولذلك سننشر نتيجة الثانوية العامة له عقب ظهورها.

تشييع جثامين 4 طلاب

وكان الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ شيعوا 4 طلاب في مشهد جنائزي مهيب، والذين لقوا مصرعهم جراء حادث تصادم لسيارتين، وذلك عقب أدائهم لامتحانات الثانوية العامة، واتشحت محافظة كفر الشيخ بالسواد حزنا عليهم وعلى فراقهم.

وشهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الحوادث المتفرقة مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين.