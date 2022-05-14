بينهم 4 طلاب.. مصرع وإصابة 8 في حادثين سير في قنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي -قنا.

وتلقى مرفق الإسعاف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

مصرع شخص وإصابة 3

أسفر الحادث عن مصرع عفاف عبد الوهاب محمد، 54 عامًا، من جزيره الوقف، وإصابة كل من السائق، و«محمد.ح»، وشخص ثالث.

جرى نقل الجثة ومصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، ومصابين إلى مستشفى قنا، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

سيارة ملاكي تصيب 4 طلاب في قنا

كما أصيب 4 طلاب، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل أمام مستشفى صدر قنا، بمدينة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل، أمام مستشفى صدر قنا، ما أسفر عن إصابة 4 طلاب، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كمال الشاذلي كمال، 16 عاما، بكدمات بالجسم، ومحمد بركات محمود، 15 عاما، بكدمات بالجسم، ومحمود محمد عابدين، 14 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأمد كامل عبده، 14 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل أمام مستشفى صدر قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.