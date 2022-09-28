الإعدام شنقا لمتهم بقتل والدة زوجته داخل مستشفى الزقازيق الجامعي

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها منذ قليل بمعاقبة متهم بقتل والدة زوجته داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، بالإعدام شنقًا وذلك بعد التصديق على رأي مفتي الجمهورية بشأن إعدامه، كما قضت المحكمة في ذات الجلسة ببراءة اثنين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

بلاغ بمقتل سيدة على يد زوج ابنتها

تعود أحداث القضية رقم 7737 لسنة 2021 جنايات الزقازيق والمقيدة برقم 1157 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا باتهام «عبدالعال . ا . ر»، 26 سنة فلاح وصاحب ورشة كاوتش ومقيم بمركز منشأة أبوعمر و«السيد . ا ر . م»، 31 سنة، فلاح ومقيم مركز منشأة أبوعمر و«حسن . ع . م»، مقيم بمركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية لأنهم في 30 أبريل 2021 بدائرة قسم ثان الزقازيق- قتلوا «فردوس . ع . م . ع» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بسبب خلافات بين المجني عليها، والمتهم الأول (زوج ابنتها) ورفضها عودة ابنتها إلى منزله.

تفاصيل مقتل المجني عليها

وتبين أنهم أعدوا لهذا الغرض سلاحًا أبيض «سكين» وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجدها فيه -في مستشفى الزقازيق الجامعي برفقة ابنتها التي كانت تتلقى العلاج بالمستشفى– وما أن ظفروا بها حتى اخرج المتهم الأول سكين من بين طيات ملابسه وطعنها في رقبتها، وذلك بقصد إزهاق روحها والتي أودت بحياتها حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من إزره.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، والتي أمرت بإحالة القصبة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.