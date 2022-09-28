التصريح بدفن جثامين طلاب الطب الأربعة ضحايا الغرق بالشرقية

قررت جهات التحقيق في محافظة الشرقية، التصريح بدفن جثامين أربعة طلاب كلية الطب، اللذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بحر أبو الأخضر بمركز فاقوس، كما أجرت جهات التحقيق المعاينات اللازمة، وينتظر أهالي الضحايا جثامينهم أمام مستشفى فاقوس العام، في انتظار استخراج الجثامين.

أهالي الحسينية يستعدون لتوديع ضحايا حادث طلاب الشرقية

ويستعد أهالي الحسينية، لتشيع جثامين الأربعة طلاب ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي في الترعة، أثناء ذهابهم إلى الكلية، استعدادا للعام الدراسي الجديد، وسط حالة من الحزن الشديد، وصراخ وبكاء الأهالي لوفاة أقاربهم وأصدقاؤهم.

وحصلت «الوطن»، على أسماء الضحايا الأربعة في حادث الشرقية، وهم، محمود محمود العريان، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، وأحمد أشرف محمد علي شعلان، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، بينما أصيب في الحادث كريم أحمد السيد يوسف، ونجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال الجثامين وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حادث الشرقية اليوم

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا يفيد بسقوط سيارة ملاكي تحمل رقم 7162 «ر. ق. و» في مركز فاقوس، حيث انتقبت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وتم انتشال الجثامين، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.