انقطاع المياه عن 6 مناطق في الجيزة بسبب عطل مفاجئ بمحطة الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه بالعديد من المناطق في الدقى والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل.

حدوث عطل كهربائي مفاجئ

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إن السبب الرئيسي في انقطاع المياه في العديد من المناطق في محافظة الجيزة، يرجع إلى حدوث عطل كهربائي مفاجئ بالكابل المغذي لمحطة مياه، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة بكامل طاقتها، وجار العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح والمتوقع الانتهاء منها خلال ساعتين وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأضافت الشركة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، مؤكدة إصلاح العطل وعودة المياه مرة أخرى إلى هذه المناطق بشكل طبيعي.