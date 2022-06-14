فتح باب التقديم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة غدا

يبدأ التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، غداً الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري، إلكترونياً من خلال موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظات معينة.

شروط التقديم لمدرسة مياه الشرب بالجيزة

وكشف المهندس أحمد مصطفى، مدير المدرسة، أن التقديم للمدرسة يشترط حصول الطالب على مجموع 260 درجة في الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول والثاني، وبعدها يتم عقد اختبارات تحريرية للطالب في مواد اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات للوقوف على مستواه في هذه المواد.

وأضاف «مصطفى» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التقديم يستمر لمدة 15 يومياً إلكترونياً أي حتى 30 يونيو الجاري، بعدها يتم عقد الامتحانات التحريرية للطلاب وثم عقد مقابلات شخصية للتأكد من استعدادهم للدارسة بالمدرسة وعدم وجود أي مشكلات بهم من الناحية الجسدية.

وأوضح أحمد مصطفى، أن الامتحانات التحريرية تكون في مقرر الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية فقط، موضحاً أن المدرسة تقبل طلاب محافظات «الجيزة والفيوم والقليوبية»، لافتاً إلى أن المجموع في الاختبار التحريري 16 درجة لكل مادة ليصبح مجموع المواد 80 درجة و20 درجة خاصة بالمقابلة الشخصية.

تأهيل الطالب لسوق العمل

وأكد أن المدرسة تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل، من خلال مجموعة من التدريبات في شركة المياه، وعلى يد مجموعة من المتخصصين، لافتا إلى تجهيزها من النواحي الفنية.

المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تتكون من مبنيين؛ الأول إداري، والآخر يشمل مسرح كبير يتم فيه تنظيم حفلات أو عقد امتحانات مجمعة للطلاب، ويشمل الدور الثاني المكاتب الإدارية.