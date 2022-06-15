عاجل.. فتح باب التقديم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

أعلنت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببولاق الدكرور، فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة عام 2022، دور أول «بنين» فقط، بحد أدنى 260 درجة، مؤكدة أنها لا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية الأزهرية والمهنية ومدارس الدمج وغيرها.

التقديم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

- التقديم على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اعتبارا من يوم الأربعاء، الموافق 15 يونيو الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري.

- التقديم إلكترونيا من خلال رابط الشركة.

- اختيار طلب الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببولاق الدكرور.

- قبول الطلبة الأعلى مجموعا من محافظات الجيزة وضواحيها، والفيوم، حسب تنسيق كل محافظة، وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة، مع اشتراط إجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

- الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة، على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، يوم السبت الموافق 2 يوليو المقبل، من خلال موقع الشركة.

- تجرى اختبارات القدرات لجميع طلبة المحافظات المرشحين، يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل، منذ الساعة التاسعة صباحا.

مواد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

قال أحمد مصطفى، مدير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببولاق الدكرور لـ«الوطن»، إن الطالب يدرس مواد ثقافية وتخصصية، الأولى هي: اللغة العربية والرياضيات والعلوم اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية والقومية، والمواد التخصصية تشمل: مواد أساسيات الكهرباء والميكانيكا، ومواد تخص شركة المياه مثل: مادة تقنية تنقية مياه الشرب، ومادة الصرف الصحي، والمعامل بشكل عام، ومدخل للتجارب المعلمية للمياه، أو مدخل للتجارب المعلمية للصرف الصحي.