الديوان الملكي البحريني يرحب بزيارة شيخ الأزهر.. ويقدر جهوده في تعزيز ثقافة الحوار

رحب الديوان الملكي البحريني، اليوم الأربعاء، بزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى مملكة البحرين، في الثالث من نوفمبر القادم، مقدرًا جهود فضيلته في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش ودعم الأخوة الإنسانية.

ملتقى حوار الشرق والغرب

وتأتي زيارة الإمام الأكبر إلى البحرين، تلبية لدعوة رسمية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل المملكة البحرينية، للمشاركة في فعاليات ملتقى البحرين «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، الذي يعقد برعاية ومشاركة العاهل البحريني، ومشاركة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وعدد من رموز وقادة الأديان.

200 شخصية دينية

وينعقد ملتقى «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، بالتعاون بين مملكة البحرين ومجلس حكماء المسلمين، في الفترة من 3 إلى 3 نوفمبر 2022، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب.