«التعليم العالي» توضح حقائق بشأن نتائج تنسيق طلاب الشهادة الأمريكية: أدركنا الخطأ

أصدر مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، بيانًا للرد على ما جاء بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج تنسيق بعض طلاب الشهادة الأمريكية، مؤكدًا أنه حدث خطأ في عرض البيانات الخاصة بهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني، وتم إصلاح هذا الخطأ فور اكتشافه.

إرسال رسالة نصية لطلاب الشهادة الأمريكية

وأوضح مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، أنه تم إرسال رسالة نصية للطلاب، لإعادة طباعة الإخطار المبدئي للترشيح.

وفيما يتصل بشكوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بسحب ملفاتهم من الجامعات الأهلية والخاصة، ورفض بعض الجامعات إعادة ملفاتهم مرة أخرى، تم التوجيه بحق هؤلاء الطلاب في إعادة ملفاتهم إلى ذات الجامعات الخاصة والأهلية، وترشيحهم على ذات الكليات التي كانوا مُرشحين لها.