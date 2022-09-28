ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية في مطار سوهاج

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبد الشافي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران شركة العربية اشتبه رمضان محمود بادي مأمور الأمن الجمركي وأحمد حسن مأمور مكافحة التهرب الجمركي وأحمد محمد أمين مأمور تفتيش الركاب فى الراكب ص . ح . ز مصرى الجنسية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جمال مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبو الفتوح مدير إدارة الفحص الجمركي تلاحظ وجود أجسام متماثلة ومعتمة.

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وبالعرض على عاطف عبد الشافي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من حِكَم عبد الحافظ مأمور تفتيش الركاب وأمير يسري رئيس قسم تفتيش الركاب بحضور مقدمي الإخبارية لتفتيش حقائبه، تبين وجود 30 علبة من عقار سيترام centrum و30 علبة بانادول إكسترا Panadol و 15علبة أوستيوكير Osteocare و12 علبة فيروجلوبين و4 علبة سولبادين Solpadeine بإجمالي 91 علبة بعدد 6069 قرص و20 علبة بعدد 200 أمبول من عقار ميثيكوبال Methy cobal مخبأة داخل حقائب الراكب.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لسنة 2022.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.