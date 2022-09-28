الغرفة التجارية: نسعى لتصنيع نوع معين من السيارات على مستوى العالم

قال الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذي أرسله مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ بعد مناقشته للتصديق عليه، يوجد به شق آخر يخص إنشاء صندوق تمويلي لصناعة السيارات صديقة البيئة.

تصنيع السيارات المستهدفة بكميات كبرى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه في حال عدم تصنيع المنتجات بكم معين يستطيع المصنع المنافسة فلن تكتمل تلك الصناعات في المضي قدما نحو التطوير.

مصر بدأت في صناعة السيارات منذ 1959

وتابع: «مصر بدأت في صناعة السيارات منذ عام 1959 بداية من العربية رمسيس، وعشان نبدأ في التصنيع يجب أن نختار العربية ونشوف المكون المحلي فيها قد إيه، ونتفق مع الشركة الأم اللي تدينا العربية زي ما عملت المملكة المغربية، ومن ثم يتم الدخول في المنافسة في تصنيع نوع معين من السيارات على مستوى العالم».

أوضح أن المادة الثالثة من القانون الجديد المزمع خروجه قريبا يخص إنشاء صندوق خاص بتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وهذا الصندوق سيكون مهامه إنشاء مراكز تكنولوجيا وأبحاث وتشجيع الابتكار ورفع القدرة التنافسية ووضع برنامج حوافز لإنجاح ذلك.

وتابع: «تجارة صناعة السيارات لا تخص المصنعين فقط، ولكن تضم التسويق والتجار والغرفة التجارية لم يتم ذكرهم في القانون الجديد».