الدفع بـ6 سيارات لتوفير المياه لقرى أبو المطامير بعد انهيار كوبري مشاة

وجه المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، تعليماته لتوفير المياه إلى 7 قرى عقب انهيار كوبري مشاة أبو المطامير، وتلف وكسر خط ناقل قطر 300 مم حديد من محطة أبو المطامير.

توفير المياه في قرى أبو المطامير

وأرسلت الشركة فريق الصيانة والأوناش وسيارات الطوارئ للبدء في الإصلاح وعمل اللازم لعدم تأثر أهالي هذه المناطق.

كما وجه رئيس شركة بالدفع بـ 6 سيارات لتوزيع المياه على الأهالي، وتم تنفيذ خط بديل للخط التالف لسرعة عودة المياه إلى المواطنين.

إصابة 3 عمال بجروح متفاوتة وكدمات

وكانت منطقة التفتيش التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة شهدت انهيار كوبري أثناء عملية الإزالة الخاصة به، مما أدى إلى إصابة 3 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم وكسر خط مياه الشرب والصرف الصحى الواصل لعدد من القرى التابعة لذات المركز.