عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع حطام تصادم 4 سيارات بمدينة نصر

شهدت مدينة نصر، اليوم الأحد، حادث تصادم بين 4 سيارات، ما أدى إلى وجود كثافة مرورية وتعطل الحركة في نفق الطيران بمدينة نصر، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بتصادم 4 سيارات

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية بنفق الطيران في مدينة نصر، بوقوع تصادم بين 4 سيارات، وتعطل الحالة المرورية، ما أدى إلى زيادة الكثافات والتكدس المروري في نفق الطيران.

وتوجهت الأجهزة والخدمات المرورية إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص و2 ملاكي دون وقوع إصابات، وقام رجال الخدمات المرورية برفع ركام الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

نصائح لقائدي السيارات

وكشف اللواء أحمد الشاهد الخبير القانوني لـ«الوطن» عن عدة نصائح لقائدي السيارات على الطرق السريعة، منها التأكد من حالة المحرك قبل السير، وفحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، إضافة إلى التأكد من أنّ مياه المبرد موجودة بشكل مستمر في السيارة، مع ضرورة فحص محرك السيارة إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه.