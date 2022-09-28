مصر في عيون العالم.. الغاز يحل أزمة أوروبا.. والمصانع المتعثرة تعود للعمل

مصر دائما ما تكون محط اهتمام العالم، وخلال الساعات الماضية تصدرت أخبار الصحف العالمية، في العديد من الملفات، منها ملف الطاقة في ظل الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وجهودها في إعادة تشغيل المصانع لزيادة الإنتاج.

رويترز: مصر أحد أهم خيارات أوروبا في الغاز

في تقرير لصحيفة «رويترز» البريطانية، تناول الحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتهديد روسيا بفرض عقوبات على واحدة من أهم شركات الطاقة الأوكرانية، إذ يمثل ذلك أزمة كبيرة بالنسبة للكثير من الدول الأوروبية، وأنه سيكون أحد الحلول التي تلجأ إليها الدول الأوربية هي الاعتماد على الغاز الطبيعي المصري، لحل تلك الأزمة بجانب إدخال تدابير لكبح الطلب محليًا وتوفير الطاقة.

مصر تعيد المصانع المتعثرة

ذكرت وكالة «سي إن إن» الأمريكية، في تقرير لها أن الحكومة المصرية تعمل على حصر المصانع المتعثرة بكافة المحافظات، وتحديد أسباب تعثرها وسواء كانت تمويلية أو فنية، ودعم تلك المصانع لاستعادة نشاطها مرة أخرى والعمل من جديد.

مشروع جديد عن الإدارة المستدامة للنفايات في شرم الشيخ

واستعرض الموقع الإخباري العالمي «مونيتور» تقريرا عن مشروع جديد يقترب من التنفيذ خاص بالتكنولوجيا الخضراء في مدينة شرم الشيخ قبل انعقاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27، وهو عبارة عن تنفيذ ممارسات إدارة النفايات التي تركز على الاستدامة في شرم الشيخ، والمشروع شراكة بين مجموعة في الإمارات العربية المتحدة، مع شركة جرين بلانيت المصرية، وجرى توقيع اتفاقية شراكة مدتها 10 سنوات.