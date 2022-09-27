مصر في عيون العالم.. الغاز المصري يحل أزمة إيطاليا.. وشرم الشيخ مدينة خضراء

تصدرت مصر الأخبار العالمية، ونالت إشادات المنظمات الدولية على مدار الساعات القليلة الماضية بعد تأكيد نجاح المشروعات المصرية وحسن إدارتها، وجهود مصر للتنمية في قارة أفريقيا، والمشروعات المصرية الناجحة في مجال اللقاحات.

مصر تتحول إلى مركز لقاحات كورونا في أفريقيا

سلطت صحيفة «الصين اليوم» الضوء في تقريرها على مجمع اللقاحات الذي افتتحته مصر، إذ يسع لتخزين 150 مليون جرعة، ما يوفر دفعة كبيرة للبلاد وسلسلة إمداد اللقاحات في إفريقيا.

وذكرت أن المجمع يعمل آليا بالكامل، وقادر على تقليل تكاليف التشغيل مع ضمان سلامة اللقاحات في المخازن، وأنه من أكبر مراكز تخزين اللقاحات في مصر وأفريقيا، ومن المتوقع أن يحسن بشكل كبير قدرة البلاد في تخزين ونقل اللقاحات عبر سلسلة التبريد، وزيادة تحسين سلسلة إمداد اللقاحات في أفريقيا.

تسليط الضوء على مؤتمر المناخ الذي يعقد في مصر

«التايمز» في تقرير لها سلطت الضوء على مؤتمر المناخ الذي يقام في مصر بعد 6 أسابيع فقط، وأنه سيجتمع فيه جميع دول العالم والكثير من المسؤولين ورجال الأعمال الدوليين، لمناقشة قضية المناخ، والذي قامت مصر بدور كبير لاستقبال المؤتمر، وبتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل.

وتناول أيضا التقرير أسبوع المناخ بمدينة نيويورك، إذ ركز البرنامج على الأنشطة التجارية، وكشفت دراسة استقصائية عن البطاقات التعريفية في حفل افتتاح الأسبوع عن هوية البنوك والشركات الدولية.

مصر تحل أزمة الطاقة في إيطاليا

وتناول التقرير في «بلومبرج» أزمة الطاقة في إيطاليا، وكشفت مصادر للصحيفة، أن زيادة شحنات الغاز المتوقعة من مصر ستكون قادرة على تغطية الإمدادات المتبقية التي لا تزال إيطاليا تحصل عليها من روسيا، وتوقعت إيطاليا في الأصل تحقيق استقلالها عن الغاز الروسي بحلول عام 2025، لكن يجب عليها توسيع قدرتها على إعادة تحويل الغاز إلى غاز لضمان تكرار نتائج هذا الشتاء، على حد قول الناس.

مصر تبرز تقدما في مشروع سد جوليوس نيريري

واستعرض الموقع الإخباري العالمي «مونيتور» تقرير جهود مصر في بناء سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، والتقدم الذي جرى إحرازه في بناء السد وهو الوصول إلى صب الخرسانة الرئيسية للسد، والتغلب على العقبات التي واجهت المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن.

المشروع يضم المقاولون العرب وشركة السويدى للكهرباء عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار في دار السلام لبناء سد جوليوس نيريري ومحطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به لتوليد الطاقة والسيطرة على الفيضانات على نهر روفيجي.

ومن المتوقع أن تولد المحطة 6،307 ميجاوات / ساعة سنويًا.