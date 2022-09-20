مصر في عيون العالم.. مدن صديقة للبيئة وبلد الاكتشافات الأثرية

تصدرت مصر الأخبار العالمية، ونالت إشادات من الدول الكبرى لجهودها في الشرق الأوسط على مدار الساعات القليلة الماضية، وإعجاب باكتشافات أثرية جديدة، وأهمية مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر خلال الفترة المقبلة.

أرباح الوقود الأحفوري الضريبية تلحق الضرر بالمناخ

ذكرت صحيفة «بي بي سي» عبر موقعها الرسمي حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قوله إنه يجب فرض ضرائب على الأرباح المفاجئة التي حققتها شركات الوقود الأحفوري لدفع ثمن الأضرار المناخية.

وذكر التقرير أنه أحد أبرز الملفات التي يناقشها مع قادة دول العالم في قمة المناخ المقبلة COP27، التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر المقبل ويستمر لـ12 يوما.

أشار التقرير إلى أن مدينة شرم الشيخ تحولت إلى مدينة خضراء بعدة مشروعات استعدادا لاستقبال المؤتمر، منها نشر وسائل النقل الخضراء، ومحطات وقود السيارات بالغاز والشحن بالكهرباء والانتهاء من تحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والانتهاء من رفع كفاءة وإنشاء الطرق والكباري، وزيادة المساحات الخضراء، وإنشاء مبنى مجلس المدينة الذكي صديق البيئة.

كشف أثري عمره 3200 عام

تناول الكشف الأثري الجديد الذي جرى الإعلان عنه جرى ذكره في تقرير الصحيفة، مشيرا إلى أن الكشف عبارة عن تابوت أثري من الجرانيت الوردي يعود لأحد كبار رجال الدولة في عهد الملك الفرعوني رمسيس الثاني، وهو للمدعو بتاح-إم-ويا، أحد كبار رجال الدولة، والذي كان يحمل ألقابا إدارية مهمة في عهد الملك رمسيس الثاني، وذلك خلال أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بمنطقة آثار سقارة جنوب الممر الصاعد لهرم الملك أوناس خلال موسم أعمالها 2021 – 2022.

إشادة بجهود مصر في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

أوضح موقع السفارة الأمريكية أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأمريكي، شمل مناقشة الشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجموعة من القضايا، والعواقب العالمية المتزايدة للحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي نظيره المصري على جهود مصر لتعزيز استقرار أكبر في المنطقة، سواء في القضية الفلسطينية، أو غيرها من الأزمات في المنطقة العربية.