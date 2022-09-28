السيطرة على حريقين نشبا في منزل ومطعم ببورسعيد

اندلع قبل قليل حريقان أحدهما في منزل، والآخر في مطعم، في منطقتين مختلفتين في مدينة بورفؤاد ببورسعيد، بسبب ماس كهربائي كما تعرض جزء من منزل للانهيار بمساكن أرض العزب بحي العرب دون إصابات بشرية.

حريق في مدخنة مطعم ببورفؤاد

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في مدخنة مطعم ببورفؤاد، في عمارات طيبة، وعلى الفور توجهت سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي العمارات المجاورة، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا يفيد باندلاع حريق في غرفة نوم بشقة في الدور الخامس بمساكن الحزب الوطني، وعلى الفور انتقلت سيارتان من الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق.

الحريقان دون إصابات بشرية

ولم يسفر الحريقان عن أي إصابات أو اختناقات بشرية، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الحريقين نشبا بسبب ماس كهربائي ناتج عن التحميل الزائد على الكهرباء.

في سياق منفصل، تعرض جزء من عمارة سكنية قديمة رقم 117 بمساكن أرض العزب عند مسجد الحرمين بحي العرب للانهيار.

وعلى الفور توجه رجال الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم إخلاء السكان من العمارة، وفصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة، لتأمين عدم حدوث ماس كهربائي بسبب الانهيار.

ووجه المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب لجنة هندسية من إدارة الحي، لفحص المنزل، ومعرفة مدى صلاحية الترميم أو الهدم بالكامل.