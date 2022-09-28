العناية الإلهية تنفذ مسنا بعد حريق نشب داخل شقته في أكتوبر

أنقذت العناية الإلهية، مسنا تسعينيا من الموت بعد اندلاع حريق بشقته في أكتوبر نتيجة ماس كهربائي، بعدما تمكن من الخروج، قبل أن تمسه النيران التي اشتعلت فجأة، وعلى الفور أبلغ الأهالي الحماية المدنية التي جاءت وسيطرت على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بنشوب الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد الحريق وسيارة إسعاف خشية وقوع أي إصابات.

فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران

وانتقل رجال المباحث لمكان نشوب الحريق وبعمل التحريات الأولية تبين أن الحريق نشب داخل إحدى الغرف بالشقة وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع انتقالها للأماكن المجاورة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ماس كهربائي وراء نشوب الحريق

كما كشفت التحقيقات والفحص أن الحريق نشب داخل غرفة بالشقة بسبب ماس كهربائي بإحدى الوصلات العشوائية ما أدى لاشتعال النيران كما تبين تواجد مسن تسعيني مالك الشقة ويعيش بمفرده إلا أنه تمكن من الفرار من النيران ولم يتهم أحداً بارتكاب الواقعة كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحريق.