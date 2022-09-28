رئيس «المركزية للموسيقى الشرقية»: نشكر الشركة المتحدة على خدماتها المتعددة

قدم محمد منير، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية وعضو اللجنة التحضيرية بمهرجان الموسيقي العربية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على ما قدمته للمجال الثقافي المصري، مشيرا إلى أن فضائية «الحياة» كان لها السر الأكبر في نجاح مهرجان الموسيقى العربية.

منير: مهرجان الموسيقي العربية المقبل يستمر 15 يوما

أضاف «منير»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مهرجان الموسيقى العربية، سيستمر طيلة 15 يوما، بداية من 20 أكتوبر المقبل، حتى 3 نوفمبر على مسرح النافورة.

منير: إطلاق حفلات على مسرح أوبرا الإسكندرية ودمنهور

واستطرد: «الشركة المتحدة، مش واخده الحفلات فقط على مسرح النافورة، لكن أيضا الحفلات الموجودة على مسرح أوبرا الإسكندرية ودمنهور، بخلاف المؤتمر العلمي المصاحب الذي سيخرج في النهاية، بتقرير يخص ما جرى نقاشه خلال جلساته، والسنة دي هيناقش المسرح الغنائي».

وأوضح أن كل الفعاليات سيجر نشرها على فضائية الحياة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيكون هناك بثا إذاعيا وآخر إلكترونيا، «العالم كله هيشوف مصر وثقافتنا وحضارتنا وفنانينا ومبدعينا من خلال قناة الحياة».

وتابع: «معانا أكثر من 99 فنان بيشاركوا في مهرجان الموسيقي العربية، منهم الفنان راغب علامة وهيشارك لأول مرة في الموسيقي العربية والفنانة ديانا حداد وعدد من النجوم المصريين كالفنان محمد منير ومدحت صالح وعلي الحجار ومحمد الحلو».