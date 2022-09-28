رئيس دار الأوبرا: فتح باب حجز تذاكر مهرجان الموسيقى العربية اليوم

قرر الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، فتح باب حجز تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي المُقام حاليًا بالمسرح الصغير بالأوبرا.

39 حفلًا بالدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية

وتنطلق فعاليات الدورة الـ31 حفل للموسيقى العربية، يوم 20 أكتوبر، حتى 3 نوفمبر المقبل، إذ يضم جدول الدورة الجديدة، 39 حفلًا غنائيًا، لمُطربين من 9 دول عربية في مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين، والسعودية وتونس.

وتُقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة»، و«الصغير»، و«معهد الموسيقى العربية»، و«الجمهورية»، بجانب مسرح سيد درویش بالإسكندرية، وأوبرا دمنهور.

مؤتمر علمي على هامش مهرجان الموسيقى العربية

هذا إلى جانب المؤتمر العلمي الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر ويناقش موضوع المسرح الغنائي، والعلامات الفارقة في مسيرة الموسيقى العربيـة مـن خـلال 7 محاور هي نشاة المسرح الغنائي العربي وازدهاره، ورواد التلحين والأداء في المسرح الغنائي المصري، ورواد المسرح الغنـاني المصري منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن، والتجارب الإبداعية للمسرح الغنائي في البلاد العربية، والمسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية، وتجارب مستحدثة في المسرح الغنائي العربي، وقضايا جمع وتوثيق وإحياء المسرح الغنائي العربي، بالاضافة إلى المسابقة الفنية التي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة والتميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية، إلى جانب معرض لفنون الخط العربي للفنان المكرم محمد يوسف عبد اللطيف المغربي.