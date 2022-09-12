انطلاق فعاليات الدورة الـ5 من «القاهرة للمونودراما» في دار الأوبرا

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الـ5 من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وجاء الافتتاح، بحضور الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان، بالإضافة إلى لطفي لبيب، وصفية العمري، والمخرج خالد جلال.

أبرز الحضور

ويحضر حفل الافتتاح، كل من الفنان أحمد خالد صالح، وزوجته الفنانة هنادي مهنا، بسبب أن هناك تكريم خاص لاسم الفنان خالد صالح في الدورة التي تحمل اسمه، والفنانة لقاء الخميسي، ونخبة من الفنانين، وبدأ حفل الافتتاح بعرض موسيقي عن مسرح المونودراما.

المكرمون في المهرجان

يكرم رموز فنية كبيرة وهي اسم الفنان خالد صالح، واسم المخرج محمود الألفي، واسم الفنانة العمانية شمعة محمد، ويكرم المهرجان المخرج الألماني ماتياس جيرت، والمخرج الكبير خالد جلال، والفنانة لقاء الخميسي.

وتشارك 14 دولة في المهرجان، ومن بين العروض «حلم هامت»، «أزهار»، وغيرها من العروض العالمية.

وتشارك بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة، 14 دولة عبر مسابقات العروض.