شروط دخول حفل مدحت صالح في دار الأوبرا 16 سبتمبر.. التزم بالكمامة

يحيي الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا ضخمًا، 16 سبتمبر، بعد نجاح حفله الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان القلعة، ويُنظّم الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسيبدأ في الثامنة مساءً، بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

أسعار وشروط حفل مدحت صالح في دار الأوبرا

وأعلنت الشركة المنظمة لـ حفل مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية، نفاد جميع تذاكر الحفل، وجاءت شروط الحفل كالتالي:

- تفتح الأبواب في تمام السابعة.

- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق في دار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت + كرافتة».

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد المحُجوز.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

تكريم مدحت صالح من مهرجان هسمة الفني

وكرّم مهرجان همسة للإبداع الفني، الفنان مدحت صالح، وحصل على جائزة أفضل مطرب عن تتر مسلسل «راجعين يا هوى».

طرح مدحت صالح أغنية جديدة

وحقق مدحت صالح نجاح كبير مؤخرًا، من خلال طرحه أغينته الجديدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يويتوب»، وحققت أكثر من 118 ألف مشاهدة.