بابا الفاتيكان يستعد لزيارة سابعة إلى منطقة الشرق الأوسط.. بدأها بفلسطين

أعلن الديوان الملكي البحريني، أن بابا الفاتيكان، البابا فرنسيسس سيزور البحرين مطلع نوفمبر المقبل، لتكون ثاني دولة خليجية يزورها بعد الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في ملتقى البحرين، تحت عنوان: «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

زيارة 5 دول عربية

وحرص البابا الذي تولى المنصب في 2013، على زيارة 5 دول عربية، ووافق على زيارة 3 أخرى، هي تونس والمملكة السعودية ولبنان، لكن اعتذر عن زيارة الأخيرة بسبب الحالة الصحية.

وقبل الباب دعوة الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي لزيارة تونس، لكن لم تتحقق، فيما أوفد كبير رجال الدين المسيحي في الفاتيكان إلى زيارة السعودية قبل سنوات.

زيارة البابا إلى الأردن وفلسطين

وكانت أول زيارة من البابا إلى منطقة الشرق الأوسط، لمنطقة دينية في الأساس وتشهد صراعات، هي الأراضي الفلسطينية عام 2014، بعد عام واحد من توليه، ثم إلى دولة الأردن التي شهدت تعميد المسيح من عدة قرون.

بابا الفاتيكان يزور مصر

وزار البابا جمهورية مصر العربية في إبريل 2017 والتقى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وبابا الإسكندرية، البابا تواضروس الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكرى الـ70 للعلاقات بين مصر ودولة الفاتيكان، من أجل ترسيخ رسالة السلام والتسامح بين البشر كافة.

زيارة نادرة من البابا للعراق

وزار بابا الفاتيكان العراق في أول زيارة لبابا الكاثوليك في مارس 2021، واستغرقت 4 أيام، ذهب خلالها إلى العاصمة العراق ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، وأقام صلوات على أرواح ضحايا منطقة حوش البيعة.

زيارة بابا الفاتيكان المهمة للإمارات

وسافر بابا الفاتيكان إلى الإمارات في زيارة عام 2019، استغرقت 3 أيام، والتقى فيها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، فيما عرف بلقاء «الأخوة الإنسانية»، من أجل دعم السلام في العالم بين مختلف أتباع الأديان.

البابا يزور المغرب

وزار البابا دولة المغرب في عام 2019، وأقام صلاة كبيرة في أحد الاستادات الكبيرة بالمملكة، في زيارة استغرقت يومين.