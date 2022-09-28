شقيق أحد طلاب الطب ضحايا حادث الغرق بالشرقية: «راح الجنة ملحقتش أودعه»

فاجعة ألمت بأهالي محافظة الشرقية، التي ودعت 4 طلاب بكلية الطب ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة فاقوس، عصر اليوم، إذ ردد الأهالي أثناء تشييع جثمان الطالب أحمد أشرف شعلان: «كانوا أصدقاء حتى في الموت».

بصوت حزين يكسوه وجع الفراق صرخ محمد شقيق الطالب «أحمد شاهين»، عند تشييع جثمانه قائلًا: «أخويا راح الجنة ملحقتش أشوفه وأودعه، ألطف بينا يارب وصبرنا».

انهيار أسرة الطالب أحمد شعلان

وشهد تشييع جثمان الطالب إغماء العديد من أصدقاء الشاب، والذي ودعهم قبل ساعات قليلة بعد اجتماع مطول معهم داخل أسوار كلية الطب للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

الراحل كان حسن السيرة

وبحسب كلام مصطفى صبحي، أحد أقارب الشاب لـ«الوطن»، أنه كان حسن السيرة ويشارك دائمًا للمشاركة في أعمال الخير مع العديد من أصدقائه، كما أنه عُرف أيضًا بتعلقه الشديد بالنادي الأهلي منذ صغره.

مصرع 4 طلاب بكلية الطب في الشرقية

وترجع أحداث الواقعة إلى ورود إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية يفيد مصرع 4 طلاب بكلية الطب، وإصابة آخر أثر سقوط سيارتهم الملاكي داخل ترعة بمركز فاقوس، وجرى انتشال الجثث، ونقلها إلى مستشفى فاقوس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى انتشال الجثث، وتبين أن المتوفين هم كل من: «أحمد أشرف شعلان، أحمد السيد عزت، محمد أيمن الشريف»، فيما أصيب كريم أحمد، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.