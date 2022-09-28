آخر وصايا أحد ضحايا الغرق بالشرقية.. طلب الرحمة لصديقه ولحق به

«معرفش فراقنا هيطول قد إيه بس هنتقابل»، بتلك الكلمات نعى أحمد عزت، شاب في محافظة الشرقية، صديقه الذي رحل منذ عام، إذ كان أقرب أصدقائه، لتشاء الأقدار أن يجتمعا سويًا في العالم الآخر، بعد قرابة عام من رحيل الأول، حيث لقى الشاب الشرقاوي مصرعه اليوم نتيجة سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة أبو الأخضر، بنطاق مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، ضمن 4 طلاب توفوا اليوم.

واستقل 5 طلاب بكلية الطب جامعة الزقازيق، سيارتهم أثناء العودة من الجامعة بعد الانتهاء من بعض تجهيزات العام الدراسي الجديد، إلا أن رحلة عودتهم لم تكتمل حيث سقطت سيارتهم داخل ترعة حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس.

آخر كلمات الطالب أحمد عزت

وجاء آخر منشور على «فيسبوك» دونه أحمد عزت كالتالي: «ادعو لأبو عمر القاسم بالرحمة، إذا آتى اليوم، وحان الدور بالدعاء»، مضيفًا: «وصية»، مشيدًا بحسن خلقه وسيرته العطرة بين أسرته.

وعاد للقاء صديقه الشاب الذي تأثر برحيله، إذ دون منشورًا كبيرًا عن صداقتهم، جاءت أبرز كلماته كالتالي: «غيابك خلى كل شئ باهت، بس ربنا مبيعملش غير الخير، وأنا صابر وفاكرك لآخر لحظة في عمري.. في كل فرض وكل ركعة، وكل أول يوم عندي، وأخلي الناس تدعيلك وفي كل خطوة».

وأشار محمد طه، أحد أقارب الطالب أحمد عزت لـ«الوطن»، إلى أنه دون أيضًا كلمات أخرى قبل وفاته بـ3 أيام، وهي «ﻓﻲ ﺳﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺍﻣﺘﻸ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻪ! نسأل الله أن يملأ قلوبنا بذِكره».

مصرع 4 طلاب بكلية الطب في الشرقية

وشهدت محافظة الشرقية قبل قليل، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة فاقوس، ما أدى إلى مصرع 4 طلاب بكلية الطب فيما أصيب آخر.

تحديد هوية المتوفين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة فاقوس، ما أسفر عن مصرع 4 طلاب بكلية الطب وإصابة آخر، وجرى نقلهم إلى مستشفى فاقوس وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: «أحمد السيد عزت، أحمد اشرف محمد شعلان، محمد أيمن الشريف»، فيما أصيب كريم أحمد، وحفظت الجثث بمستشفى فاقوس العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.