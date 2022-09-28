تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف وزير التنمية المحلية

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لاستعراض جهود الوزارة خلال الفترة الماضية وخطتها المقبلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشاملة على المستوى المحلي.

التنسيقية صانع للكوادر السياسية الشبابية

وأعرب الوزير، خلال لقائه نواب وأعضاء التنسيقية، اليوم، عن بالغ سعادته لاستضافته وعدد من قيادات الوزارة بمقر التنسيقية ولقائه بعدد من نوابها بالبرلمان وعدد من أعضائها، مثنيًا على تجربة التنسيقية وتواجدها المهم حاليا كصانع للكوادر السياسية الشبابية في مصر.

حركة شاملة للهيكل الإداري لعدد من المحافظات

أوضح وزير التنمية المحلية لأعضاء التنسيقية أنه جرى خلال الفترة الماضية حركة شاملة للهيكل الإداري لعدد من المحافظات، معلنًا عن تغييرات تالية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والتواصل المستمر معهم كان أول ما يشغله منذ شرف توليه مسئولية الوزارة.

سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة مهتمة حاليا بدراسة مجموعة من القوانين التي تمس الشارع المصري والمواطنين، مؤكدًا أنه يستكمل ما بدأه الوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات، لافتا إلى أنه يعكف والعاملون بالوزارة على سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء الخاصة بملف المحليات، خاصة المرتبطة بالمشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتحقيق رؤية الحكومة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الوزير أنه يجرى حاليا رفع كفاءة العاملين بالمحليات وتدريبهم وفق معايير المواصفة الدولية ISO، وفق المبادئ والإجراءات المعمول بها عالميا، وذلك بمركز سقارة للتدريب، ويشمل التدريب الناحيتين الفنية والإدارية، والاهتمام ببيئة التعلم، وتطوير آليات التدريب، وجعلها إلزامية للترقي في الوظائف التقليدية أو للراغبين في شغل وظائف قيادية بالمحليات، وبالفعل جرى تنفيذ 155 دورة وورشة عمل استهدفت 6000 متدرب.

زراعة 6 ملايين شجرة كمرحلة أولى

وخلال رده على استفسارات نواب وأعضاء التنسيقية، أكد وزير التنمية المحلية أنه يجرى خلال الأيام المقبلة زراعة 6 ملايين شجرة كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية في المحافظات، مؤكدًا أن قانون المحال العامة سيعلن عنه قريبا.

حضر اللقاء من نواب التنسيقية في مجلس النواب: عمرو درويش، نادر مصطفي، أحمد رمزي، إيمان الألفي، هيام الطباخ، رشا كليب، ومحمد طارق.

وشارك نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ: هيام فاروق، عمرو عزت، وأحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، إيمان طلعت، مؤمن سيد، أمين بدر، أحمد حسبو، محفوظ حامد، السيد رمزي، عادل منيب، محمد هندي.