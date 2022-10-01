انتصارات أكتوبر والمناخ.. موضوعات الحصة الأولى وطابور الصباح في السويس

قال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، إن هناك توجيهات عليا الوزارة بتناول موضوع انتصارات أكتوبر والدروس المستفادة منها، وفوائدها في تثبيت العزيمة والروح الوطنية لدى الطلاب في اليوم الأول من الدراسة.

مدارس السويس تتزين لاستقبال احتفالات نصر أكتوبر

وأوضح «عمارة»، أن السويس لها طابع خاص وتتزين لاستقبال احتفالات انتصارات أكتوبر، وعيد السويس القومى يوم 24 من نفس الشهر، مما يشير إلى أن ذكرى الانتصارات ومقاومة شعب السويس البطل ضد المحتل في مختلف المعارك تخيم على مساحة كبيرة بمختلف المناهج الدراسية على مدار شهر أكتوبر.

مدارس السويس تشرح للطلاب قضية التغيرات المناخية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن كل المدارس توظف الحديث عن التغيرات المناخية، وكيفية الحد من تأثيراتها، والتكيف معها، والتوعية، تلك الموضوعات جميعها في الأيام الأولى من الدراسة لتعريف الطلاب بالقضية الهامة على الساحة وتأثيرها.