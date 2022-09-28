«الحياة» تطلق حملة تعريفية لتوعية المواطنين بـ«التغيرات المناخية» قبل COP 27

أطلقت شبكة تليفزيون «الحياة»، حملة تعريفية مكثفة في شكل مبسط يسهل وصوله إلى المشاهد المصري، بشأن القضايا المتعلقة بقضية ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية التغيرات المناخية COP 27، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من الزعماء والقادة.

حملة هي الأولى من نوعها

وتذيع «الحياة»، في حملة هي الأولى من نوعها، مواد متخصصة ومبسطة للموضوعات المتعلقة بظاهرة التغيرات المناخية وآثارها، والتوعية بأخطار الظاهرة، وأهمية مواجهتها، والموضوعات المتعلقة بالمؤتمر ذاته.

وتضم التقارير والفيديوهات، موضوعات حول استعدادات مدينة شرم الشيخ للتحول لمدينة خضراء، وعملية التطوير الشامل التي تتم في المدينة استعدادا لاستضافة «قمة المناخ»، والتي تُعتبر أكبر تجمع دولي في العالم.كما تقدم معلومات مبسطة، لشرح معنى مصطلح الـCOP، ولشعار المؤتمر، ولأهم أولويات الدول المشاركة في فعالياته، والتي تضم تقييم الوضع العالمي، ومشروعات التخفيف من الظاهرة، والتكيف معها، وتمول الجهود الخاصة بمواجهة تلك الظاهرة، فضلاً عن كيفية التسجيل للمشاركة في المؤتمر وفعالياته، وكيفية استخراج تأشيرة للدخول إلى أرض مصر للأجانب الراغبين بالمشاركة في الـCOP، فضلاً عن أجندة فعاليات المؤتمر الدولي الهام.

تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

وتحتوي المواد المذاعة أيضا، على تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بشأن تسجيل مؤشرات غير مسبوقة عالمياً بشأن ظاهرة التغيرات المناخية، ومنها ارتفاع الحرارة، وسرعة ذوبان الجليد، وزيادة غير مسبوقة في ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن موضوعات متعلقة بالخسائر البشرية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.

وضمت التقارير التي تبثها شبكة تليفزيون الحياة، تقريرا حول كون المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إحدى المشروعات الخضراء، فضلاً عن المبادرات التي تسعى الدولة المصرية لإطلاقها خلال فعاليات المؤتمر الضخم.