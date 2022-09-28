بعد إصلاح العطل الكهربائي.. عودة مياه الشرب تدريجيا إلى 6 مناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عن الانتهاء من أعمال إصلاح العطل الكهربائي المتسبب في إيقاف محطة مياه الجيزة عن ضخ المياه في 6 مناطق، ومنها الدقي والعجوزة وبين السرايات والمهندسين وشارع الجيزة وشارع النيل.

ضخ المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة

وقالت الشركة في بيان لها قبل قليل، إنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي، وإعادة تشغيل المحطة، وضخ المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة.

ولفتت إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لأهالي الجيزة في كل المناطق.