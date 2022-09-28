المتحدة تطلق «كابيتانو مصر».. «كشاف المواهب» ونواة لأجيال من النجوم

دشنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، ضمن خطة تم وضعها من أجل الارتقاء بالكرة المصرية واكتشاف المواهب غير المعروفة فى كل أنحاء الجمهورية، ومد يد الرعاية لهم، وتوفير التدريب الشامل لهم، وفق أسس ومعايير علمية، والعمل على صقل مهاراتهم، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة فى احترافهم فى الأندية الرياضية، من أجل أن يكونوا نواة لقوام المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وأطلقت «المتحدة» على البرنامج اسم «كابيتانو مصر»، كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتبنى مشروع ضخم يضم 12 لعبة، كما أنها عيّنت لجنة فنية لمتابعة «كابيتانو مصر»، الذى وصفته بأنه يعد من أكبر البرامج فى اكتشاف مواهب «الساحرة المستديرة».

ويستهدف «كابيتانو مصر» اكتشاف الناشئين الصاعدين فى عالم كرة القدم، لذا كانت أولى خطواته تحديد سن المتقدمين بمواليد 2008، وألا يكون المتقدم لاعباً فى أى نادٍ أو هيئة رياضية، ويتم التسجيل من خلال رابط معين يمكن لأى شخص الدخول عليه، ووضع بياناته بشكل صحيح، فيما يقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بأنه ملتزم بجميع الضوابط والشروط المنظمة، وتحمّل المسئولية كاملة فى حالة ثبوت مخالفة التعليمات.

ويبرز الطفل الواعد نفسه أمام لجنة فنية متخصصة، ويخضع لاختبارات تتسم بالشفافية، من أجل منحه الفرصة الكاملة للظهور وإثبات أنه يملك موهبة حقيقية، لكى يبدأ مشواره فى عالم اللعبة الشعبية الأولى بالعالم.

وزير الرياضة: «كابيتانو مصر» تطور كبير في اكتشاف المواهب

بدوره، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن برنامج «كابيتانو مصر» تطور كبير فى اكتشاف المواهب، ويأتى فى إطار خطة الدولة لاكتشاف المواهب الرياضية، لافتاً إلى دعم الوزارة للمشروع بالكامل، مشيراً إلى أن مشروع «كابيتانو مصر» يعتبر بديلاً مهماً لفكرة الكشاف.

وأضاف، فى تصريحات صحفية: حرص «المتحدة» أن يوجد برنامج «كابيتانو مصر» فى كل أنحاء الجمهورية لاكتشاف أبرز المواهب فى كرة القدم يسهم بشكل فعّال فى النهوض بالكرة المصرية، والعمل على زيادة عدد اللاعبين المحترفين المصريين فى الخارج، وهو الأمر الذى يصب فى صالح منتخبات مصر على صعيد الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبى والمنتخب الوطنى الأول، من أجل رفع راية مصر عالياً فى كل المحافل الإقليمية والدولية.

واختبرت «المتحدة» حتى الآن 50 ألف موهبة «سن 14 سنة» فى معظم المحافظات، وسيتم تبنى أفضل المواهب فيهم. وبدأ قطار الاستكشاف فى الثامنة صباح يوم 28 أغسطس الماضى، واستمر حتى 21 سبتمبر الحالى، وكانت نقطة الانطلاق من محافظة الإسماعيلية، حيث أقيمت الاختبارات فى مركز شباب الشيخ زايد يومى 28 و29 أغسطس، ثم جاء الدور على محافظة الدقهلية، وشهد استاد المنصورة الاختبارات يوم 1 سبتمبر، بينما فى محافظة أسيوط أقيم الاختبار فى استاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر، وانتقل مشروع اكتشاف مواهب كرة القدم إلى محافظة الإسكندرية، وتم عمل الاختبارات فى استاد المحافظة يومى 11 و12 سبتمبر.

اختبارات برنامج «كابيتانو مصر»

واستضاف نادى اتحاد بسيون اختبارات اكتشاف المواهب فى محافظة الغربية يوم 14 سبتمبر، وأقيمت اختبارات برنامج «كابيتانو مصر» فى القاهرة بمركز شباب الجزيرة يومى 18 و19 سبتمبر، وكانت المحطة الأخيرة فى محافظة الشرقية يوم 21 سبتمبر، فى مركز شباب أبوحماد.

وكانت المنافسات قوية للغاية بين شباب المستقبل، أثناء خضوعهم للاختبارات فى المواقع المذكورة، تحت إشراف اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش، وعضوية الدكتور جمال محمد على، والدكتور محمود سعد، بالإضافة للعديد من نجوم كرة القدم المصرية فى مختلف المحافظات، لكى يتم اختيار اللاعبين الموهوبين فى المحافظات المختلفة.

ووصل لمرحلة التصفيات قبل النهائية 450 ناشئاً من مختلف المحافظات، وخضعوا لمرحلة جديدة من الاختبارات بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم مثل أحمد الكاس، وشادى محمد، وعبدالواحد السيد، وطارق السيد، ومحمود أبوالدهب، وسيتم عمل تصفية نهائية للاعبين المختارين فى مختلف الاختبارات فى نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصل العدد فى النهاية إلى 120 لاعباً، يشكلون نواة جديدة ومستقبلاً واعداً لكرة القدم المصرية.