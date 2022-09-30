شون كفر الشيخ تتسلم 5 آلاف طن أرز من المزارعين

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لتوفير السلع الغذائية المتنوعة للمواطنين، من القمح وأرز الشعير، إذ ينتج من الأول الدقيق لخبز العيش البلدي، والثاني الأرز الأبيض.

وتسلمت شون ومواقع تجميع الأرز التابعة لوزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، 5 آلاف طن أرز من المزارعين مخزون للشعب من أراضينا السمراء، ومازال العدد في الطالع خلال موسم الحصاد.

تسليم الأرز الشعير

يقول عثمان عبدالمعبود، أحد المزارعين في محافظة كفر الشيخ، إنهم حصدوا محصول الأرز الشعير من الحقل لمساحة 3 أفدنة، ووصل المحصول 3 أطنان الأرز، بواقع طن عن كل فدان، وسلموها للشون المخصصة لذلك التابعة لوزارة التموين.

تسليم 5 آلاف طن أرز وضبط المخالفين

وكشف المحاسب عماد عبدالغني، مدير مديرية التموين، بمحافظة كفر الشيخ، عن أنّ الشون التي تقرر تخصيصها لتسليم محصول الأرز الشعير من قبل المزارعين بواقع طن أرز شعير عن كل فدان، استقبلت نحو 5 آلاف طن أرز شعير، مشيرا إلى أنّ موسم الحصاد ممتد حتى منتصف شهر أكتوبر.

وأوضح عبدالغني، لـ«الوطن»، أننا نكثف جهودنا من خلال عمل حملات مكثفة على مضارب الأرز التي تبيع الأرز الأبيض خارج التسعيرة والمقرر لها سعر 12 ألف جنيه للطن الواحد، أما بالنسبة للأرز الشعير بلغ سعر الطن الواحد لصالح الشون من قبل المزارعين بـ6500 جنيه، علاوة على أننا قومنا بضبط نحو 42 طن أرز شعير ما بين مخزنة بغرض احتكار السعر وأخرى محملة على متن سيارات كبيرة لدى بعض التجار بغرض بيعها في السوق السوداء.