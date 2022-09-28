عميد «طب فاقوس»: الكلية تبكي بمرارة على ضحايا حادث الغرق بالشرقية

سادت حالة من الحزن الشديد بين أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة الزقازيق في الشرقية، بعد وفاة 4 من طلابها في حادث اليوم، وإصابة طالب خامس إثر انقلاب سيارة ملاكي أثناء عودتهم من الكلية، وتداول الآلاف من الطلاب وأهالي محافظة الشرقية خبر مصرعهم، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

أول تعليق من عميد «طب فاقوس» على حادث الشرقية

ونعى الدكتور وليد عبدالفتاح عميد كلية الطب بفاقوس، الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حادث الشرقية اليوم، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وجميع أصدقائهم الصبر والسلوان، مضيفًا: «كلية الطب البشري في فاقوس تبكي على أبنائها بكاءً مرًا إذ كانوا يستعدون للعام الدراسي الجديد».

وأضاف عميد الكلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان يعرف الطلاب معرفة شخصية، مؤكدًا أنه كان يتابعهم وهم من الطلاب المتميزين، ووصفهم بأنهم «مثاليين وزي الورد»، مشيرًا إلى أن ثلاثة منهم كانوا سيلتحقون بالفرقة الثالثة، والرابع كان سيلتحق بالفرقة الثانية.

تشيع جثامين الطلاب

وشيع أهالي الحسينية الطلاب الأربعة ضحايا حادث الشرقية اليوم المروع، جثامينهم إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء وانهيار الأهالي وصراخهم، حزنًا على فراق الطلاب.