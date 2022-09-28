بعد حادث الشرقية.. 6 نصائح لإنقاذ الضحايا عند سقوط سياراتهم في المياه

«مين بيعرف يعوم! اللي يعرف يعوم ينزل الترعة عشان العربية فيها خمسة»، كلمات قليلة وصفت جزءًا من مشهد مأساوي في حادث الغرق بالشرقية، ربما تكرر كثيرًا خاصة على الطرق الزراعية الواصلة بين المحافظات والمراكز المختلفة في دلتا مصر، إذ حاول البعض إنقاذ الضحايا ولكن دون جدوى.

وبعد حادث مصرع طلاب الطب في فاقوس، يسأل البعض عن كيفية التدخل في مثل هذه الحوادث، وهو ما يجيب عنه أحمد صالح، مدرب السباحة والغطس، والذي يؤكد أن إجادة السباحة شرط أساسي للنزول إلى المياه خاصة مياه الترع والمصارف، لأنها تختلف بشكل كلي عن مياه البحر أو حمامات السباحة، مع وجود تيار مائي قد يتسبب في زيادة الوفيات إذا كان قويًا.

وأضاف «صالح»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال الإنقاذ خاصة في الحوادث لها بعض الأساسيات للحفاظ على حياة المصابين وعدم تعريضها للخطر، وللحفاظ على السلامة الشخصية ملخصًا إياها في عدة نقاط، كالتالي:

1- ضروة معرفة اتجاه التيار والسباحة مع التيار، وليس ضده لتوفير الجهد البدني.

2- عدم فتح الباب إلا بعد التأكد من إحاطة المياه به من كل الجوانب لسهولة فتحه، وحال كسر الزجاج التأكد من ابتعاد المصابين عن الزجاج.

3- وجود حبل مع بعض الأشخاص بالخارج يسهل عملية السحب حال انقاذ أحد المصابين.

4- التواصل مع المصاب حال إمكانية ذلك، ووضعه على ظهره فور خروجه، ومحاولة إجراء تنفس صناعي له دون تحريك لأي عضو في جسده لاحتمالية وجود كسر.

5- إخطار الاسعاف على الفور، وتسهيل إمكانية وصولهم إلى مكان الحادث وعدم التكدس بالسيارات.

6- استخراج الأطفال حال وجودهم في السيارة لإصابتهم بالهلع فور وقوع الحادث، وعدم القدرة على السيطرة على حالتهم العصبية.