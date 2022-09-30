آخر كلمات نائب مدير مستشفى بالمنوفية قبل وفاته: «يا رب وجهت وجهي نحو بابك»

«يا رب وجهت وجهي نحو بابك راجيا والحال لا يخفى وأنت عليم»، كانت هذه آخر كلمات الدكتور نشأت أبو شكر، نائب مدير مستشفى سرس الليان بالمنوفية، على صفحته بـ«فيس بوك»، قبل وقت قليل من وفاته بشكل مفاجئ إثر إصابته بأزمة قلبية.

وفاة طبيب بأزمة قلبية مفاجئة

وسادت حالة من الذهول والحزن الشديد على أهالي قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إثر وفاة الدكتور نشأت علي أبو شكر، نائب مدير مستشفى سرس الليان ورئيس قسم الأطفال والعناية المركزة، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد فشل محاولات الأطباء عمل إنعاش رئوي له ليعود إلى الحياة لدقائق معدودة ثم يفارقها عن عمر ناهز 56 عاما.

وشيع الآلاف من أهالي قرية كمشيش جثمان الطبيب إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، بحضور عدد كبير من أطباء محافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الطبيب الراحل، وسط حالة من الصدمة سيطرت على الجميع.

الدكتور أنور محفوظ، مدير مستشفى سرس الليان، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطبيب الراحل أصابته أزمة قلبية مفاجئة، ونجح الأطباء في عمل إنعاش رئوي له، ولكنه توفي بعد نصف ساعة فقط من محاولات إنقاذه، موضحا أنه كان حسن الخلق ويتميز بالسمعة الطيبة ودائما ما يساعد زملائه، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

«صحة المنوفية» تنعى الطبيب الراحل

ونعت مديرية الصحة بالمنوفية الطبيب الراحل على صفحتها بـ«فيس بوك»: «ببالغ الحزن والأسى تنعى مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الدكتور نشأت علي، نائب مدير مستشفى سرس الليان ورئيس قسم الأطفال ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى، والذي وافته المنية اليوم إثر أزمة قلبية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».